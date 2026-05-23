أيمن الشريعي يحسم الجدل حول انتقال أقطاي عبدالله لـ الأهلي

نفى أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة إنبي، وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي لضم اللاعب أقطاي عبدالله، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء أو وسطاء.

جاءت تصريحات الشريعي عبر ما نشره الإعلامي أحمد عبد الباسط على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، مؤكدً أن الشريعي أن ما تردد بشأن توقيع اللاعب للأهلي غير صحيح، مشددًا على أن إدارة الأهلي “محترمة ومحترفة” وتُقدّر علاقتها بالأندية، خاصة نادي إنبي.

وأضاف رئيس إنبي أن توقيع اللاعب على أي عقود – حال حدوثه – لا يحمل أي قيمة قانونية دون موافقة ناديه، موضحًا أن عقد أقطاي عبدالله ممتد مع إنبي لمدة 4 مواسم، وأن القرار النهائي بشأن رحيله يعود لإدارة النادي فقط.

واختتم الشريعي تصريحاته بالتأكيد على ترحيب إنبي بأي مفاوضات رسمية من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو غيرها من الأندية، بشرط تقدير استثمارات النادي في اللاعب واحتياجات الفرق الفنية، مؤكدًا أن سياسة النادي تعتمد على تطوير اللاعبين وتسويقهم بالشكل المناسب.