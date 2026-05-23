طاف يعلن طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر وكوت ديفوار

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخبي مصر وكوت ديفوار، المقررة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في المغرب.

ويقود اللقاء الحكم البوروندي رودريج بيجيريمانا كحكم ساحة، ويساعده البوروندي ندوايو هيرفي كمساعد أول، وميلاديرا لارنيون من مدغشقر كمساعد ثانٍ، في حين تتولى الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا مهمة الحكم الرابع.

وتنطلق المباراة مساء غدٍ الأحد 24 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن المواجهة ستاد مركّب محمد السادس بالمغرب.

يضمن الفائز من هذه المواجهة العبور إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية، وتكتسب المباراة أهمية كبرى كونها تأتي بعد أن حسم المنتخبان رسمياً صعودهما إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقبلة.