تطبيق زملكاوي في بيان رسمي: حصيلة الاشتراكات تغطي إحدى قضايا إيقاف القيد

أعلن مسؤولو تطبيق "زملكاوي" الخاص بتغطية أخبار نادي الزمالك عن حصيلة الاشتراكات بعد مرور 24 ساعة فقط من فتح الباب أمام الجماهير .

وأكد أن حصيلة الاشتراكات نجحت في تغطية قضية من قضايا إيقاف القيد التي يواجهها النادي.

ونشر تطبيق "زملكاوي" بيان رسمي جاء كالتالي : "بعد مرور 24 ساعة فقط من فتح الباب أمام جماهير الزمالك للمساهمة في ملف فك القيد، تعلن إدارة التطبيق أن حصيلة الاشتراكات نجحت بالفعل في تغطية إحدى هذه القضايا (قضية واحدة)".

وأضاف: "في مشهد جديد يؤكد أن جماهير الزمالك كانت وستظل دائمًا السند الحقيقي للنادي في أصعب اللحظات قبل أسعدها".

وتابع: "هذا النجاح السريع يعكس قوة جماهير الزمالك وإيمانها بقدرة النادي على العودة دائمًا، وتؤكد إدارة التطبيق استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تخصيص 100% من الإيرادات لصالح ملف فك القيد ودعم استقرار النادي، بالإضافة إلى استمرار تحديث منصة المتابعة المباشرة الخاصة بأعداد الاشتراكات وقيمتها بكل شفافية أمام الجماهير".

وأكمل: "ما تحقق في يوم واحد يدعو للفخر، وما هو قادم يحتاج إلى استمرار نفس الروح والدعم.. الزمالك بجماهيره قادر دائمًا على تجاوز كل التحديات".