إعلامي: مباراة مصر وروسيا تقام على استاد القاهرة وليس العاصمة الإدارية

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع نظيره الروسي على إقامة المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين يوم 28 مايو الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “مباراة مصر وروسيا يوم 28 ستُلعب على استاد القاهرة وليس استاد العاصمة الإدارية”.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بطاقم تحكيم جزائري، دون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، في مواجهة يسعى خلالها الجهاز الفني لمنتخب مصر للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المونديال.

وحصل الاتحاد المصري على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاعتماد اللقاء ضمن الأجندة الدولية، بعدما تم إرسال مخاطبة رسمية بسبب طبيعة وضع المنتخب الروسي، ليتم اعتماد المباراة بشكل رسمي كمواجهة ودية دولية.