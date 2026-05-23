قبل أداء الامتحان.. القبض على طالب لوح بعصا بلاستيكية تجاه مدرسه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام طالب بالتلويح بعصا بلاستيكية تجاه مدرس داخل إحدى المدارس بالشرقية.

بالفحص وباستدعاء المجنى عليه (مدرس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 / الجارى أثناء اليوم الدراسى قام بعض الطلاب بالدلوف لداخل مبنى غير المبنى المقرر أدائهم الامتحانات به وحال قيامه بالتنبيه عليهم ومنعهم قام أحد الطلاب بجذب "عصا بلاستيكية" كانت بيده والتلويح بها فى وجهه.

أمكن ضبط الطالب الظاهر بمقطع الفيديو ( مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات) ، وبحوزته (العصا البلاستيكية الظاهرة بمقطع الفيديو ).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.