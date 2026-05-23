مدبولي: تفقدنا محور عمرو بن العاص وسيفتتح بالقريب العاجل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي : “تفقدنا محور عمرو ابن العاص وهو واحد من المحاور المرورية المهمة جدا وسيفتتح بالقريب العاجل”.

واضاف خلال جولة تفقدية بمحافظة الجيزة: “بالرغم من المحافظة من اكبر المدن ، ولكن للأسف غالبية النمو بها عشوائي وكان فتح شرايين وطرق ما يحدث اليوم بدءا من تطوير محور الهرم وغيره لتحسين من جودة الحياة وتسهل علي الناس الدخول والحركة ”.

وتابع: “انتقلنا لواحدة من القلاع الصناعية الطبية بدعم من الدولة استطاعت تطوير من وجودها بصورة كبيرة ولكن كنا بنشهد خطوط وتوسعات جديدة لشيء دقيق لمصر كانت تعاني من وجوده ، وهذا المصنع يدخل تقنيات حديثة ”.

واكد: “كنت حريصا على زيارة منطقة نزلة السمان وهي منطقة موجودة في مكان لا يتكرر علي مستوي العالم بإطلالة واسعة علي الهرم وهذه المنطقة كنا حريصين لتطويرها ورفع كفاءتها، وكان هناك جلسة مع أعضاء مجلس النواب والعاملين بها واتفقنا علي مخطط تفصيلي لتطوير شامل لهذه المنطقة وستكون منطقة لائقة من اجل تحقيق ان تكون منطقة عالمية على مستوى عال تستطيع جذب ٣ و٤ و٥ أضعاف السائحين”.