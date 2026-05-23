مدبولي لطالبات مدرسة ببولاق الدكرور:" إيه رأيكم في المنصة ومتخفوش من الوزير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الملكة التعليمي بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة .

وتفقد رئيس الوزراء برفقة وزير التربية والتعليم فصول مدرسة الثانوية بنات وأجري مدبولي حوارا مع الطالبات حول منصة التعليم الجديدة وهل استفادوا منها أم لا وهل تواجههم أي مشكلات في المنصة والأكواد.

وعرضت إحدى الطالبات حاصلة علي كورس برمجة من المنصة موقع من تصميمها يعرض إنجازات الدولة من مشروعات وأشاد رئيس الوزراء بالموقع الذي صممته الطالبة.

كما أجري رئيس الوزراء حوارا مع الطالبات عن المنصة قائلا :" قولوا رأيكم في المنصة متخفوش من الوزير " فردت الطالبات:" المنصة كويسة جدا وسهلة.