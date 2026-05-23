محافظ سوهاج يشهد صلحا بين عائلتين

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت اليوم بين عائلتي " اولا الحاج مصطفى رجب عبد العال، وأولاد الحاج محمود محمد إسماعيل "، بالسرادق المقام بالمعهد الأزهري بالعمري بحي راشد بمدينة سوهاج.

شهد مراسم جلسة الصلح أيضا كل من " اللواء محمد عبد الله نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والنائب حازم حمادي عضو مجلس النواب، والدكتور عباس شومان رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

محافظة سوهاج

والدكتور محمد حسني رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، النائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائبة صباح صابر، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وعمد ومشايخ وأهالي مركز ومدينة سوهاج، والمراكز المجاورة.

ووجه المحافظ خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي حي راشد، مهنئا الجميع بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء العائلتين طرفي المصالحة على إنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح.

واشاد بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

وقد أسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العائلتين وانهيت الخصومة بتقديم " القودة "، وأداء قسم الصلح، وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.