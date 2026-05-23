فن وثقافة

نجل محمد ثروت يكشف تفاصيل حالة الفنان الصحية بعد استئصال المرارة

محمد ثروت
محمد ثروت
تقى الجيزاوي

كشف احمد ثروت نجل الفنان محمد ثروث تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لعملية استئصال المرارة، مؤكدًا أن الجراحة تمت بنجاح وأن حالته مستقرة حاليًا، ويخضع للمتابعة الطبية داخل المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وكتب أحمد ثروت عبر حسابه على فيسبوك، "الحمد لله، الوالد خرج من العملية وهو الآن في الإفاقة وحالته مستقرة بفضل الله..
كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي حاولت تتصل وتطمن، وآسف جداً لعدم تمكني من الرد، ولكل كلمة ودعوة صادقة وصلت لنا… ربنا ما يوريكم أي مكروه في نفسكم ولا في أسركم أبدا" .

أحمد ثروت يكشف تفاصيل حالة والده الصحية 

واستكمل: “قد خضع الوالد لعملية استئصال المرارة، والحمد لله تمت بنجاح، وكان التدخل حساسا لكونه خضع لعمليات قلب خلال السنتين الماضيين، وده خلّى الحالة تحتاج عناية واهتمام خاص… لكن بفضل وكرم ربنا ثم دعواتكم، عدّت العملية على خير”. 

وتابع:" سيظل الوالد تحت الإشراف الطبي داخل المستشفى خلال الأيام القادمة للاطمئنان والمتابعة الدقيقة لحالته الصحية والقلب، إلى أن يتم التعافي الكامل بإذن الله" .

واختتم حديثه ، قائلا: “دعواتكم له بسرعة التعافي، ويرجع ينور حياتنا ويفرحنا ويسعدنا زي عادته إن شاء الله وكل الشكر والامتنان لحضراتكم على اهتمامكم ومحبتكم ودعواتكم الصادقة”. 

محمد ثروت يعبر عن حزنه على رحيل هانى شاكر 

وكان عبر المطرب الكبير محمد ثروت عن حزنه الشديد على رحيل صديقه "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، الذي غادر عالمنا بآية شهر مايو الجاري بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في فرنسا.

ونشر محمد ثروت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورا تجمعه بالفنان الراحل هاني شاكر، معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وجعت قلبنا وربنا يصبرنا ويصبر أسرتك يا حبيبي. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقي ورفيق المشوار وأخويا الغالي الفنان الكبير هاني شاكر".

وتابع في شهادته بحق هاني شاكر: "أشهد الله إنك كنت من أنقى القلوب، وإن ضحكتك كانت بتنور أي مكان بتدخله. حزنت قلوبنا على فراقك، لكن ستظل في قلوبنا دائمًا. أرجو من الجميع الدعاء له وقراءة الفاتحة فقد رحل عنا في خبر مؤلم ومحزن".

وأضاف ثروت: "ربنا يجعل ابنك شريف خير سند وامتداد ليك، ويصبر كل أسرتك الكريمة، وأختي الغالية نهلة".

واختتم ثروت منشوره بالدعاء للراحل قائلا: “اللهم اجمعه مع الطيبين في الجنة، وارحمه برحمتك الواسعة. الله يرحمك يا طيب القلب يا رفيق العمر”.

