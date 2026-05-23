نائبة: جولة رئيس الوزراء بالجيزة تؤكد انحياز الدولة لاحتياجات المواطن

أشادت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بالجولة الموسعة التي قام بها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بمحافظة الجيزة، والتي شهدت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات التعليم والطرق والبنية التحتية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأكدت النائبة هبة غالي في بيان لها أن الجولة حملت رسائل مهمة تؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، خاصة مع التركيز على تطوير منظومة الخدمات الأساسية، ودعم المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وثمّنت “غالي” حرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى مطالب نواب الجيزة والمواطنين وعقد لقاءات معهم خلال الجولة، واستجابته الفورية لعدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها استكمال مشروعات الصرف الصحي، وتطوير منظومة النظافة، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، مؤكدة أن تلك الملفات تمثل أولوية حقيقية لأهالي المحافظة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن افتتاح المشروعات الجديدة وتفقد نسب التنفيذ على أرض الواقع يعكس جدية الحكومة في متابعة معدلات الإنجاز، والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في محافظة بحجم وأهمية الجيزة التي تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات.

واختتمت النائبة هبة غالي تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الحكومة ونواب البرلمان يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.