قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد «اليونيفيل» تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اليوم، رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» اللواء ديوداتو ابنيارا، لبحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

وتناول اللقاء المستجدات الأمنية والميدانية، ولا سيما في الجنوب اللبناني، في ظل استمرار التحديات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى التنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» في إطار تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على الاستقرار.

كما بحث الجانبان في مرحلة ما بعد «اليونيفيل» وآفاق التعاون المستقبلي، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان ولمؤسساته الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني، بما يعزز الأمن والاستقرار.

وأكد العماد هيكل خلال اللقاء حرص الجيش اللبناني على مواصلة التعاون والتنسيق مع القوات الدولية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به «اليونيفيل» في دعم الاستقرار في الجنوب، فيما شدد اللواء أبانيارا على التزام القوة الدولية بمواصلة أداء مهامها بالتعاون مع الجيش اللبناني ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.