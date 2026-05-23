استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل، تزامناً مع إطلاق مبادرة «العيد في الشرقية..فرحة ومسؤولية» لاستقبال عيد الأضحى 2026، بهدف تهيئة بيئة صحية ونظيفة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بدأت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة جاهزية الحملات الميكانيكية والتأكد من كفاءة وخروج كافة المعدات وسيارات النظافة واللوادر والتدخل السريع منذ الصباح الباكر، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الجانبية والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، وإزالة السفوحة والأتربة من الطرق العامة، بجانب تمهيد الشوارع وغسل الأرصفة والتلتوارات، بالتوازي مع جهود أقسام المتنزهات في ري المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار بمداخل المدن، ونقل النفايات أولاً بأول إلى النقاط الوسيطة.

أكد المحافظ أن مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» تجسد أسمى معاني المشاركة، مشيراً إلى أن فرحة العيد وجماله لا يكتملان إلا بوعي المواطن ومسؤوليته في الحفاظ على نظافة الشوارع، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية اللحظية وتشكيل نوبتجيات عمل لفرق النظافة على مدار الـ ٢٤ ساعة بجميع المراكز لضمان بقاء المحافظة في أبهى صورها.