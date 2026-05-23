طلعت : الزمالك يتوَّج بالدوري رغم سلسلة أزمات غير مسبوقة خلال الموسم

أكد الناقد خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نادي الزمالك نجح في التتويج ببطولة الدوري المصري، رغم مروره بسلسلة طويلة من الأزمات الإدارية والفنية والمالية خلال الموسم.

وأشار إلي أن الموسم قد شهد تغيير 3 مدربين هم يانيك فيريرا ثم أحمد عبد الرؤوف ثم معتمد جمال، إلى جانب اعتزال أسطورة الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” في بداية الموسم، ورحيل أحمد مصطفى “زيزو”.

كما واجه النادي 18 قضية إيقاف قيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى جانب غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين دولار (أكثر من 300 مليون جنيه). ولم يبرم الفريق أي صفقات خلال انتقالات يناير، في الوقت الذي رحل فيه 5 لاعبين عن الصفوف.

وأشار أيضًا إلى بيع ثنائي الفريق ناصر ماهر ونبيل عماد “دونجا” خلال يناير بسبب الأزمة المالية، بالإضافة إلى فسخ 3 لاعبين لتعاقداتهم مع النادي وهم عمر فرج، وصلاح مصدق، وعبد الحميد معالي.

كما شهد الموسم تغيير 3 حراس مرمى، وأزمات وإيقافات طالت عددًا من اللاعبين مثل أحمد فتوح، ومحمود بنتايج، وأحمد حمدي، ومحمد السيد، وشيكو بانزا، إلى جانب إصابات ضربت عدة عناصر أبرزهم محمود جهاد، ومحمد شحاتة، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وعمر جابر.

وأضاف طلعت أن الفريق اضطر للاعتماد على 9 لاعبين من قطاع الناشئين لسد النقص في القائمة خلال الموسم، من بينهم محمد إبراهيم، والسيد أسامة، ومحمد السيد، وأحمد خضري، وأحمد مجدي، وأحمد إيشو، ويوسف وائل، ومحمد حمد، وأنس وائل.