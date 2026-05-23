رياضة

نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026

حسن العمدة

 واصلت نادين الحمامى ، المصنفة الثامنة والثلاثين عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في النهائي على منافستها ندى عباس ، المصنفة السادسة عشرة عالميًا، بنتيجة 2-3، بواقع نقاط 12- 8-11، 11-9 ، 11-6، 6-11، 10 في مباراة استغرقت 61دقيقة.
وبهذا الفوز، تواصل نادين الحمامى تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الاسكواش في العالم

جدير بالذكر أن بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026، تعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في  دبلن، أيرلندا ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 83,000دولار أمريكي، بواقع
41,500دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات  Copper PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

أندية وادى دجلة:

ومنذ تأسيسها عام 2002، رسّخت أندية وادى دجلة مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر، عبر التوسع في فروعها لتشمل 14 ناديًا،  إلى جانب تقديم أكثر من 20 رياضة مختلفة، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تضم ملاعب متنوعة للإسكواش وكرة القدم والتنس، فضلًا عن حمامات السباحة، بما يعكس التزامها المستمر بتطوير المنظومة الرياضية.

