زاد 10 جنيهات.. الذهب يجاوز التوقعات في الصاغة اعرف المشغولات وصلت لفين؟

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت 23-5-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة وطفيفة لم تجاوز 10 جنيهات في معظم الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث سعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة 6825 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7800 جنيهًا للشراء و 7742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7150 جنيها للشراء و 7097 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6825 جنيها للشراء و 6775 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5850 جنيها للشراء و 5807 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.6 ألف جنيه للشراء و 54.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4510 دولار للشراء و 4508 دولار للبيع.