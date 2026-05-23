الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: الحوار مع العاملين مهم لتعزيز الاستقرار المؤسسي

الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أ ش أ

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية استمرار الحوار البنّاء مع النقابة العامة للعاملين بالهيئة باعتبارها ممثلًا أساسيًا للعاملين، مشددًا على الحرص على تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ مهني ملائم يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد عوض مع أعضاء النقابة العامة للعاملين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة للوزارة، بما يدعم الاستقرار الوظيفي والمؤسسي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن تعزيز الاستقرار المؤسسي والعمالي يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الإدارة والعاملين بما يحقق بيئة عمل أكثر كفاءة واستقرارًا. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات والمقترحات الخاصة بالعاملين وسبل دعم التعاون داخل الهيئة، إلى جانب استعراض المنصة الداخلية للجنة النقابية، والتي تهدف إلى عرض المذكرات والمبادرات والمقترحات بما يعزز قنوات التواصل المؤسسي.

من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين استعدادها لإطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز ثقافة التميز الوظيفي والالتزام المهني ورفع كفاءة الأداء داخل الهيئة، فيما أعرب أعضاء النقابة عن تقديرهم لحرص الرئيس التنفيذي على عقد اللقاء والاستماع إلى مقترحات العاملين.

واختُتم اللقاء بإهداء وفد النقابة درعًا تذكاريًا للدكتور محمد عوض، تقديرًا لجهوده في دعم العاملين وتعزيز التعاون والاستقرار داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

