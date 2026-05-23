مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح أهالي قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي فى محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طائرة من المملكة العربية السعودية تحمل مساعدات غذائية وإيوائية متنوعة لصالح أهالى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول فى المطار، إن الطائرة محملة بكمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن إجمالى عدد الطائرات السعودية التى وصلت إلى مطار العريش الدولى، بلغت 84 طائرة حملت مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة لقطاع غزة، إذ تأتى تلك المساعدات ضمن الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.

يشار إلى أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1078 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.