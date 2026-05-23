اتصالات النواب: رسائل الرئيس في يوم أفريقيا تؤكد ريادة مصر في دعم العمل الأفريقي

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا حملت رسائل مهمة تعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه القارة، وتعزز من مكانتها كداعم رئيسي لمسيرة العمل الأفريقي المشترك، مشيرًا إلى أن تهنئة الرئيس لقادة وشعوب أفريقيا تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع مصر بدول القارة.

وأوضح طاهر، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على رمزية يوم أفريقيا باعتباره ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية يعيد التذكير بالجذور النضالية المشتركة لشعوب القارة، والتي قامت على مبادئ التحرر والوحدة، مؤكدًا أن هذه القيم ما زالت تمثل أساسًا قويًا لتعزيز التكامل الإقليمي ودفع جهود التنمية في أفريقيا.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس عن دخول القارة مرحلة جديدة من البناء والتنمية يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الفرص المتاحة، في ظل ما تمتلكه أفريقيا من موارد طبيعية هائلة وطاقة بشرية واعدة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية لدى الدول الأفريقية أصبحت أكثر وضوحًا في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات.

وأضاف طاهر أن اختيار جامعة القاهرة لاستضافة احتفالية هذا العام يحمل دلالة كبيرة، باعتبارها منارة علمية عريقة ساهمت في إعداد أجيال من القادة والمفكرين الأفارقة، وكان لها دور بارز في دعم حركات التحرر الوطني وبناء الكوادر التي تقود التنمية في مختلف دول القارة.

وأكد أن إشارات الرئيس إلى التحديات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بأمن الملاحة في الممرات الحيوية، تعكس أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مشددًا على أن توحيد الجهود يمثل السبيل الأمثل لحماية مقدرات الشعوب وتحقيق الاستقرار.

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز الرئيس على قضية المياه واحترام قواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا يقوم على تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الحقوق، مشيرًا إلى أن التزام مصر بدعم وحدة وسلامة الدول الأفريقية واستضافة القمم القارية يؤكد دورها كشريك فاعل في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة في القارة.