رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا فيها عن خالص التهاني لفخامته ولجميع أبناء الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة.

وجاء في نص البرقية:"يسرني أن أتقدم إلى فخامتكم، باسمي وباسم أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونشكر الله على ما تنعم به مصر من أمن واستقرار، ونصلي أن يعيد هذه الأيام على وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والسلام والمحبة، وأن يوفقكم لما فيه رفعة مصر وتقدمها. وكل عام وفخامتكم بخير."

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، إلى جانب الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، متمنيًا أن يحمل عيد الأضحى المبارك الخير والسلام والاستقرار لمصر وشعبها العظيم.