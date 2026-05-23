الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي في جولة بالهند لأيام.. ما غرض الزيارة الآن؟

محمد على

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم السبت زيارة إلى الهند ستشمل محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ساعياً إلى تجديد العلاقات مع شريك متقارب في التفكير عادةً، وذلك بعد القمة الدافئة التي عقدها ترامب في الصين.

ودشن روبيو، جولته التي تستمر أربعة أيام وتشمل أربع مدن بزيارة مقر مؤسسة الأم تيريزا الخيرية في مدينة كولكاتا الشرقية.

ارتدى روبيو، الذي كان يزور الهند لأول مرة في حياته، إكليلاً أصفر فوق بدلته، وابتسم أمام مجموعة من الراهبات، جميعهن يرتدين الساري الأبيض والأزرق المميز للناشط الإنساني الراحل.

وقالت الراهبة ماري خوان من جمعية خيرية للصحفيين بعد زيارته التي استمرت ساعة ونصف: "تحدث روبيو عن مساعدة المشردين".

وقالت: "كان سعيداً بالصلاة وكنا سعداء أيضاً بوجوده معنا".

نشر سيرجيو جور، سفير الولايات المتحدة لدى الهند وهو أيضاً كاثوليكي، لاحقاً أن الزيارة أظهرت أن علاقة البلدين تستند "ليس فقط على علاقات قوية، ولكن أيضاً على قيم مشتركة".

ثم سافر روبيو، الذي كان برفقة زوجته جانيت، إلى نيودلهي حيث من المقرر أن يلتقي بمودي في وقت لاحق من اليوم السبت.

التحالف الرباعي - أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة -

قبل مغادرته يوم الثلاثاء، سيشارك روبيو أيضاً في اجتماع لوزراء خارجية ما يسمى بالتحالف الرباعي - أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة - وهي أربع ديمقراطيات يُنظر إليها على أنها ثقل موازن لوجود الصين في المحيط الهندي.

لطالما كانت الصين تشك في التحالف الرباعي، واصفة إياه بأنه محاولة لتطويقها، وقد انتقدت الهند في الماضي لمشاركتها فيه.

لكن رحلة روبيو تأتي في الوقت الذي يشكك فيه ترامب في أولويات الولايات المتحدة.

قام ترامب بزيارة إلى الصين، حيث أشاد بالاستقبال الذي حظي به من الرئيس شي جين بينج.

تحدث ترامب في بكين عن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما "مجموعة ثنائية" - وهو مصطلح فقد شعبيته في السنوات الأخيرة حيث يخشى حلفاء الولايات المتحدة من استبعادهم من تعاملات واشنطن مع الصين الصاعدة.

حقوق الإنسان
 

في حين أن ترامب نادراً ما يثير قضايا حقوق الإنسان، فقد أعربت بعض عناصر قاعدته الشعبية عن مخاوفها بشأن معاملة المسيحيين في ظل حكم مودي القومي الهندوسي، مما يجعل اختيار روبيو للمحطة الأولى ذا دلالة رمزية كبيرة.

 

 زيادة في الهجمات على الأقليات

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك زيادة في الهجمات على الأقليات المسيحية في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك تخريب الكنائس، منذ وصول مودي إلى السلطة في عام 2014.

وزير الخارجية الأمريكي روبيو ماركو روبيو الولايات المتحدة الأمريكية الهند مودي الأقليات المسيحية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
