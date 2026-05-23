قوات أمن الحج تضبط 5 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج 5 مقيمين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولتهم دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم "السبت"، بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة تلك التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

وفي سياق متصل، شاركت القوات الجوية الملكية السعودية في تنفيذ الخطة الشاملة لوزارة الدفاع السعودية لموسم حج هذا العام، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الأمنية والمدنية؛ بهدف تعزيز منظومة الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، ودعم انسيابية الحركة في المشاعر المقدسة، بما يمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.