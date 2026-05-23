اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر العام لحزب العدل

أعلن عبد الغني الحايس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر العام للحزب، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال المؤتمر.

وأوضح الحايس أن تسجيل الحضور سيستمر حتى بدء عملية التصويت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويبدأ التصويت الساعة 12 ظهرًا عقب اكتمال النصاب المقرر بحضور 50% من أعضاء المؤتمر العام في الساعة الأولى، و25 % في الساعة الثانية.

و يخوض الانتخابات 63 مرشحًا على 40 مقعدًا، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الرابعة عصرًا”، متمنيًا التوفيق لكافة .