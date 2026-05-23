قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
الطريقة الشرعية لتوزيع الأضحية.. لا نسب إلزامية والصدقة على الأقارب أولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إبراهيم صاحب الـ 11 عاما بالمنوفية.. خرج للعب فعاد جثة هامدة نتيجة الإهمال

الطفل
الطفل
كتبت مروة فاضل

خرج الطفل الصغير صاحب 11 عاما  مع شقيقه من أجل اللعب بعد انتهاء الامتحانات ولكنه عاد جثة هامدة لأسرته بعد غرقه في حمام سباحة..

مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية فيشا الكبري بمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة خاص بالقرية حيث تم تشييع الجثمان أمس إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة. 

إبراهيم طالب في الصف الخامس الابتدائي يبلغ من العمر 11 عاما خرج مع شقيقه من أجل اللعب بعد انتهاء الامتحانات ولكنه عاد جثة هامدة لأسرته بعد غرقه في حمام سباحة. 

وقال والد الطفل إبراهيم، أن نجله خرج للعب مع شقيقه في ملعب كرة قدم ولكنه فوجي به غريقا داخل حمام سباحة حيث اصطحب شقيقه الي حمام السباحة الخاص بالقرية للاستمتاع بالمياه. 

المنقذ لم يهتم بوجود الأطفال في الماء

وأوضح أن كاميرات المراقبة أوضحت أن المنقذ لم يهتم بوجود الأطفال في الماء وإنما كان يتابع تليفونه وغرق الطفل أمام شقيقه الاصغر الذي حاول إنقاذه ومد يد العون له ولكن دون نتيجة. 

وتابع أنه اتهم صاحب حمام السباحة و المنقذ بالتسبب في وفاة نجله الصغير غرقا داخل الحمام دون اهتمام به وملاحظته.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص بإحدى قرى محافظة المنوفية.

وبالانتقال تبين غرق الطفل “ أ. ي ” 11 سنة وذلك اثناء تواجده للسباحة داخل حمام خاص باحدي القري في المنوفية. 

وفشلت محاولات إنقاذ الطفل وتبين مصرعه غرقا داخل الحمام. 

وتبين أن حمام السباحة مرخص وتم التحفظ علي مدير الحمام والمنقذ للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة والتوصل إلي حقيقة الأمر. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حمام سباحة المنوفية مصرع طفل غرقا والد الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

تموين بني سويف

الوحدات المحلية بني سويف تواصل جهودها في ملفات النظافة وإزالة التعديات

وكيل وزارة الأوقاف بقنا

تجهيز 77 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في قنا

موانئ البحر الأحمر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد