إبراهيم صاحب الـ 11 عاما بالمنوفية.. خرج للعب فعاد جثة هامدة نتيجة الإهمال

خرج الطفل الصغير صاحب 11 عاما مع شقيقه من أجل اللعب بعد انتهاء الامتحانات ولكنه عاد جثة هامدة لأسرته بعد غرقه في حمام سباحة..

مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية فيشا الكبري بمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة خاص بالقرية حيث تم تشييع الجثمان أمس إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

إبراهيم طالب في الصف الخامس الابتدائي يبلغ من العمر 11 عاما خرج مع شقيقه من أجل اللعب بعد انتهاء الامتحانات ولكنه عاد جثة هامدة لأسرته بعد غرقه في حمام سباحة.

وقال والد الطفل إبراهيم، أن نجله خرج للعب مع شقيقه في ملعب كرة قدم ولكنه فوجي به غريقا داخل حمام سباحة حيث اصطحب شقيقه الي حمام السباحة الخاص بالقرية للاستمتاع بالمياه.

المنقذ لم يهتم بوجود الأطفال في الماء

وأوضح أن كاميرات المراقبة أوضحت أن المنقذ لم يهتم بوجود الأطفال في الماء وإنما كان يتابع تليفونه وغرق الطفل أمام شقيقه الاصغر الذي حاول إنقاذه ومد يد العون له ولكن دون نتيجة.

وتابع أنه اتهم صاحب حمام السباحة و المنقذ بالتسبب في وفاة نجله الصغير غرقا داخل الحمام دون اهتمام به وملاحظته.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص بإحدى قرى محافظة المنوفية.

وبالانتقال تبين غرق الطفل “ أ. ي ” 11 سنة وذلك اثناء تواجده للسباحة داخل حمام خاص باحدي القري في المنوفية.

وفشلت محاولات إنقاذ الطفل وتبين مصرعه غرقا داخل الحمام.

وتبين أن حمام السباحة مرخص وتم التحفظ علي مدير الحمام والمنقذ للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة والتوصل إلي حقيقة الأمر.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.