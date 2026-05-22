خلال 24 ساعة.. ضبط المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها بقرية ميت خاقان التابعة لمدينة شبين الكوم وذلك بغرض سرقتها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم خلال 24 ساعة من الجريمة من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة سيدة مسنة عُثر على جثمانها في ظروف غامضة داخل مسكنها بقرية "ميت خاقان" التابعة لدائرة القسم.

وبجهود التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه من قرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم ودخل العشة الخاصة بها صدفة فقام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وفر هاربا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي جثمان مسنة مقتولة داخل محل إقامتها كشك تسكن به.

وبالانتقال تبين أن السيدة تعمل في حراسة الأبراج وتعيش في كشك “ عشة ” وتبين العثور عليها مقتولة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.