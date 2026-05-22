المنوفية: تحرير 861 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال أسبوع

تـابع اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ، في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون مع الوحدات المحلية ، حيث تم تحرير 861 محضرا تموينياً خلال أسبوع بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار إحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 537 محضر مخالفات مخابز لوجود تلاعب نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل و324 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر المعلن واتخاذ اللازم قانونياً.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها أثناء الحملات التفتيشية ، تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع غاز بناحية ميت الموز بمركز شبين الكوم لقيامه بالتصرف فى 336 اسطوانات غاز صغيرة قبل بيعها بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمى ،كما تحرير محاضر جنح ضد أصحاب مستودعات بنواحى ميت خلف ومليج لعدم الاعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق ، فيما تم ضبط أكثر من نصف طن كجم لحوم وأسماك منتهية الصلاحية ومجهولة مجهولة ، وكذا ضبط 4 طن سكر ودقيق بلدى مدعم محظور تداوله قبل بيعهم بالسوق السوداء بمنوف وقويسنا ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات لحماية المواطنين من الغش التجاري وتحقيق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية علي متابعته الدورية لنتائج الحملات التفتيشية ، مشدداً علي مواصلة الضربات الاستباقية وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.