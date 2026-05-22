مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة في المنوفية

لقي طفل مصرعه غرقا داخل حمام سباحة خاص باحدي قري محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص باحدي قري محافظة المنوفية.

وبالانتقال تبين غرق الطفل “ أ. ي ” 12 سنة وذلك اثناء تواجده للسباحة داخل حمام خاص باحدي القري في المنوفية.

وفشلت محاولات إنقاذ الطفل وتبين مصرعه غرقا داخل الحمام.

وتبين أن حمام السباحة مرخص وتم التحفظ علي مدير الحمام والمنقذ للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة والتوصل إلي حقيقة الأمر.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.