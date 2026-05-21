محافظ المنوفية يلتقى وفد جامعة الريادة بالسادات لبحث أوجه التعاون المشترك

التقى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وفد جامعة الريادة بمدينة السادات ، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك و إطلاق مبادرات تعليمية جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس جامعة الريادة للبحوث والدراسات العليا، الدكتور حجازى إبراهيم مستشار رئيس جامعة الريادة للتعاون الدولي ، الدكتورة علا الغتمى مدير إدارة التعاون بالديوان العام .

حيث تناول الإجتماع مناقشة تنفيذ مبادرة " انا متعلم مدى الحياة " التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، واستكمال الخطوات التنفيذية تمهيدًا لتنفيذها بعد فوز مدينة شبين الكوم والتحاقها كمدينة تعلم التابعة لليونسكو 2025،وتقديم منح دراسية في كافة المجالات لأبناء المحافظة لحصولهم على فرص تعلم مستمر، واطلاق مسابقات لأفضل مشروعات تخدم العمل التنفيذى .

وخلال الإجتماع ، تم بحث وإستعراض آليات التعاون بين المحافظة وجامعة الريادة خلال الفترة المقبلة لاطلاق مسابقة " رحلة نجاحك تبدأ من هنا " موجه للمبدعين ورواد الأعمال وخريجى الجامعات من أبناء المحافظة إلى جانب إتاحة مساحات للشباب لدعم العمل المجتمعي .

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم والبحث العلمي باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل وخلق بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة وتحقق رؤية مصر 2030.