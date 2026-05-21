إزالة محددات كوبري الباجور بعد إعاقتها مرور سيارات الإسعاف والإطفاء في المنوفية

شهدت مدينة الباجور في محافظة المنوفية حالة من الاستياء بعد عمل محددات لكوبري الباجور العلوي بعد أيام من افتتاحه لمنع مرور سيارات النقل الثقيل حفاظا على حالة الكوبري العامة من سيارات النقل.

ولكن فوجئ الأهالي بمنع المحددات مرور سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء وسط حالة من الاستياء.

وأكد الأهالي أن المحددات منعت مرور سيارة إسعاف كانت في طريقها لأحد الحالات وعدم عبورها الكوبري سيؤدي إلى البحث عن طرق بديلة، وهو ما يزيد وقت الوصول لإسعاف الحالات، وكذلك سيارات الإطفاء.

فيما وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، رئيس مدينة الباجور ببحث أسباب شكوي الأهالي والعمل على إزالة العوائق الحديدية.

وانتقلت معدات مجلس المدينة، حيث تم رفع البوابة الحديدية على جانب الطريق وإزالتها من أعلى الكوبري.

ووجد القرار ترحيبا من الأهالي للاستجابة السريعة لهم من محافظ المنوفية.