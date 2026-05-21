وكيل صحة المنوفية يتابع ميدانيًا مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالسادات | صور

انتقل الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشكل عاجل إلى مستشفى السادات المركزي، لمتابعة الوضع ميدانيًا في حادث انقلاب ميكروباص، والإشراف المباشر على تقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وشهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية حادثًا مروريًا، إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الشريط الأخضر، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 26 آخرين بجروح وسحجات مختلفة، ونُقل المصابون على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورافقه الدكتور محمد سلامة، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، بحضور الدكتور ناصر خضر، مدير إدارة السادات الطبية، والدكتورة هناء عمر، مدير المستشفى.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة تفاعلت فور وقوع الحادث، مع سرعة نقل المصابين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المستشفى استقبلت 26 مصابًا، وتم إخضاعهم للفحوصات الطبية العاجلة للاطمئنان على حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن الوضع الصحي لمعظم الحالات مستقر ومطمئن.

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين جروح وكسور وسحجات، وتم تقديم الإسعافات والعلاجات اللازمة، وخروج معظم الحالات بعد تحسنها، مع تجهيز حالة واحدة فقط لدخول غرفة العمليات.

واختتم بالتأكيد على أن وكيل وزارة الصحة وجّه الشكر لإدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وتمريض، لحسن وسرعة التعامل مع الحالات، كما تابع استقرار الحالات المتبقية وخروج الحالات التي تم تقديم الرعاية لها.

