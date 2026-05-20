من تغيير حياة الأسر إلى صناعة قصص نجاح.. «حياة كريمة» ترسم مستقبلًا جديدًا لسيدات وشباب المنوفية

قالت رانيا صلاح، مسؤولة الميديا بمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، إن مهمتها الأساسية تتمثل في نقل قصص النجاح الحقيقية للأسر التي تغيرت أوضاعها بفضل المبادرات التنموية، بهدف تعريف المواطنين بحجم الجهود والخدمات التي تقدمها المؤسسة داخل القرى المختلفة.

دعم وتمكين السيدات

وأكدت رانيا صلاح، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة من قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون، أن مبادرة «سكر بيوت» تعد من أكثر المبادرات التي تركت تأثيرًا كبيرًا لديها، لما حققته من نتائج ملموسة في دعم وتمكين السيدات.

وأوضحت أن المبادرة ساعدت المشاركات على تعلم مهارات صناعة الحلويات والجاتوهات، الأمر الذي فتح أمامهن آفاقًا جديدة لإطلاق مشروعات صغيرة خاصة بهن وتحقيق دخل مستقل.

مبادرات حياة كريمة

وأضافت أن عددًا من السيدات استطعن تطوير أعمالهن وتسويق منتجاتهن عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الفرص لم تكن متاحة بالشكل الحالي قبل تنفيذ مبادرات «حياة كريمة» داخل القرى.

تقديم الدعم والمساعدة للآخرين

وفي السياق ذاته، تحدثت فاطمة شعبان، المتطوعة بمؤسسة «حياة كريمة»، عن تجربتها مع العمل التطوعي، مشيرة إلى أن رغبتها في تقديم الدعم والمساعدة للآخرين دون مقابل كانت الدافع الأساسي لانضمامها للمؤسسة.

تجربة العمل التطوعي

وأكدت أن تجربة العمل التطوعي كان لها دور كبير في تنمية شخصيتها وتطوير مهاراتها في التواصل والتعامل مع مختلف الفئات، لافتة إلى أنها تعمل حاليًا معلمة حضانة ضمن أنشطة «حياة كريمة» عقب تخرجها في كلية التربية، في تجربة وصفتها بأنها أضافت لها الكثير على المستويين المهني والإنساني.

