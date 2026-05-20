قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«القابضة للمياه»: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» أولوية خلال الفترة المقبلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء الشركات التابعة بعشر محافظات، لمتابعة موقف التجهيزات الجارية تمهيدًا للاستعداد للبدء فى مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بسرعة إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لبدء التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة يُعد الدليل الاسترشادي لتحديد احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المستقبلية حتى عام 2052، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمخططات الفنية والدراسات المعتمدة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق رؤية متكاملة تحقق الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف الحالي للاستعدادات الخاصة بمشروعات المرحلة الثانية، موضحًا أنه المرحلة الحالية تتطلب مراجعة الاحتياجات والأعمال المطلوبة بالتنسيق مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة، يليها البدء فى إجراءات الطرح والبت والترسية طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح بيومي أن الأعمال المستهدف تنفيذها تشمل مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بوصلاتها المنزلية، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بوصلاتها المنزلية، إلى جانب تنفيذ مصادر ومحطات مياه الشرب، مع تحديد نطاق الأعمال والحزم التنفيذية الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة داخل المحافظات المستهدفة.

وأضاف  الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاع التخطيط بالشركة القابضة يؤدي دورًا محوريًا ومهمًا للغاية في تحديد احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المختلفة، من خلال التنسيق المستمر مع الشركات التابعة والجهات المعنية، بما يضمن إعداد خطط تنفيذية دقيقة تتوافق مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين قطاعات التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال، استشاري قطاع المشروعات، والمهندس أحمد السيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس أحمد سعيد، مدير عام المشروعات، وبمشاركة رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات: أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والأقصر، والقليوبية، ودمياط، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والشرقية.

حياة كريمة مياه الشرب التخطيط الشركة القابضة لمياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تويوتا

نقطة ضعف واحدة تحرم تويوتا كورولا من جائزة السلامة

مواصفات وميزات سماعات كاسيو إير يو إي آر-100

لتجربة سمع أحسن.. إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق

أسعار السيارات الكهربائية

أزمة جديدة تضرب السيارات الكهربائية بسبب هوس غريب

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد