«القابضة للمياه»: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» أولوية خلال الفترة المقبلة

عقد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء الشركات التابعة بعشر محافظات، لمتابعة موقف التجهيزات الجارية تمهيدًا للاستعداد للبدء فى مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، خلال الاجتماع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الالتزام بسرعة إنهاء كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لبدء التنفيذ، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة يُعد الدليل الاسترشادي لتحديد احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى المستقبلية حتى عام 2052، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمخططات الفنية والدراسات المعتمدة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق رؤية متكاملة تحقق الاستدامة والكفاءة التشغيلية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف الحالي للاستعدادات الخاصة بمشروعات المرحلة الثانية، موضحًا أنه المرحلة الحالية تتطلب مراجعة الاحتياجات والأعمال المطلوبة بالتنسيق مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة، يليها البدء فى إجراءات الطرح والبت والترسية طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح بيومي أن الأعمال المستهدف تنفيذها تشمل مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بوصلاتها المنزلية، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بوصلاتها المنزلية، إلى جانب تنفيذ مصادر ومحطات مياه الشرب، مع تحديد نطاق الأعمال والحزم التنفيذية الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة داخل المحافظات المستهدفة.

وأضاف الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاع التخطيط بالشركة القابضة يؤدي دورًا محوريًا ومهمًا للغاية في تحديد احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المختلفة، من خلال التنسيق المستمر مع الشركات التابعة والجهات المعنية، بما يضمن إعداد خطط تنفيذية دقيقة تتوافق مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين قطاعات التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال، استشاري قطاع المشروعات، والمهندس أحمد السيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس أحمد سعيد، مدير عام المشروعات، وبمشاركة رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات: أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والأقصر، والقليوبية، ودمياط، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والشرقية.