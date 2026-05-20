“ساعة حظ” تواصل بروفاتها النهائية استعدادًا لعرض غنائي على مسرح أوبرا ملك خلال عيد الأضحى

تواصل فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم البروفات النهائية للعرض المسرحي "ساعة حظ" إخراج حسام التوني، استعدادًا لافتتاحه على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير الحركة المسرحية، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وقال المخرج حسام التوني إن العرض يقدم تجربة مسرحية غنائية تأخذ الجمهور إلى أجواء الأربعينيات، وسط غارات الحرب العالمية الثانية، في رحلة درامية مليئة بالموسيقى والصراعات الإنسانية والمفاجآت.

العرض يأتي ضمن مشروع "أول ضوء" الذي أطلقه الفنان تامر كرم مدير مسرح الشباب لدعم وإبراز المواهب الشابة، ويُعد "ساعة حظ" هو العرض الثاني ضمن المشروع.

وأضاف أن فريق العمل يواصل البروفات النهائية، مشيرًا إلى أن العمل مأخوذ عن قصة "المخبأ رقم 13" للأديب المصري الكبير محمود تيمور، وتمت معالجتها في قالب مسرحي غنائي يجمع بين الدراما والاستعراض والموسيقى.

العرض بطولة ياسر أبو العينين، هالة محمد، عادل الحسيني، محمد مجدي كامبا، علي الباهي، نادين عامر، يسري إبراهيم، ليلى عبد القادر، محمد عيسى، محمد أسامة الهادي، محمد بغدادي، أحمد جيمي،تصميم الديكور: محمد طلعت، تصميم الملابس: أميرة صابر، تصميم إضاءة أحمد أمين ، تصميم دعاية أحمد الجوهري ، الدراما الحركية: حازم أحمد، الماكياج: منى حسين، التوزيع الموسيقي: مصطفى حافظ، تنفيذ الموسيقى والمؤثرات: حسام حمدي، مساعدا الإخراج: باسل دارى، حسام حمدي، المخرج المنفذ: وليد حربي، الدراماتورج والأشعار: أحمد زيدان، التأليف الموسيقي والألحان: زياد هجرس، إخراج: حسام التوني

