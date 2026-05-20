قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو هتضحي.. المجازر المجانية في المحافظات خلال عيد الأضحى
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“ساعة حظ” تواصل بروفاتها النهائية استعدادًا لعرض غنائي على مسرح أوبرا ملك خلال عيد الأضحى

ساعة الحظ
ساعة الحظ
أحمد البهى

 تواصل فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم البروفات النهائية للعرض المسرحي "ساعة حظ" إخراج حسام التوني، استعدادًا لافتتاحه على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الثقافة لدعم وتطوير الحركة المسرحية، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

وقال المخرج حسام التوني إن العرض يقدم تجربة مسرحية غنائية تأخذ الجمهور إلى أجواء الأربعينيات، وسط غارات الحرب العالمية الثانية، في رحلة درامية مليئة بالموسيقى والصراعات الإنسانية والمفاجآت.

العرض يأتي ضمن مشروع "أول ضوء" الذي أطلقه الفنان تامر كرم مدير مسرح الشباب لدعم وإبراز المواهب الشابة، ويُعد "ساعة حظ" هو العرض الثاني ضمن المشروع.

وأضاف أن فريق العمل يواصل البروفات النهائية، مشيرًا إلى أن العمل مأخوذ عن قصة "المخبأ رقم 13" للأديب المصري الكبير محمود تيمور، وتمت معالجتها في قالب مسرحي غنائي يجمع بين الدراما والاستعراض والموسيقى.

العرض بطولة ياسر أبو العينين، هالة محمد، عادل الحسيني، محمد مجدي كامبا، علي الباهي، نادين عامر، يسري إبراهيم، ليلى عبد القادر، محمد عيسى، محمد أسامة الهادي، محمد بغدادي، أحمد جيمي،تصميم الديكور: محمد طلعت، تصميم الملابس: أميرة صابر، تصميم إضاءة أحمد أمين ، تصميم دعاية أحمد الجوهري ، الدراما الحركية: حازم أحمد، الماكياج: منى حسين، التوزيع الموسيقي: مصطفى حافظ، تنفيذ الموسيقى والمؤثرات: حسام حمدي، مساعدا الإخراج: باسل دارى، حسام حمدي، المخرج المنفذ: وليد حربي، الدراماتورج والأشعار: أحمد زيدان، التأليف الموسيقي والألحان: زياد هجرس، إخراج: حسام التوني
 

وزارة الثقافة جيهان زكي الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة ساعة الحظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

طائر

قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "طائر" بالإسكندرية

ساعة الحظ

“ساعة حظ” تواصل بروفاتها النهائية استعدادًا لعرض غنائي على مسرح أوبرا ملك خلال عيد الأضحى

محمد عبد الوهاب

الأوبرا تحيى ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد