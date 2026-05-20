قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم السينما العربية يضيئون سماء الدورة 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية عن أسماء أهم نجوم السينما العربية ممن سيشاركون في فعاليات دورته السادسة والعشرين، التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو  القادم.

وسيكون في مقدّمة هؤلاء النجوم الذين سيتمّ تكريمهم الفنّانة المصرية لبلبة ذات التاريخ الطويل في العمل السينمائي، حيث شاركت على مدار عقود في بطولة أكثر من مائة فيلم، ونالت طيلة مسيرتها الفنية العديد من الجوائز والتكريمات.  

وتضم قائمة المكرّمين من مصر خلال الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي، المخرج الكبير خالد يوسف، الذي تتلمذ على يد رائد السينما المصرية المخرج يوسف شاهين، واشتهر بأعماله السينمائية المتميزة التي تطرّقت غالبا لمواضيع سياسية واجتماعية حرجة.

وقد أسندت للمخرج خالد يوسف رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية، وهي أهم مسابقات المهرجان، حيث سينال الفائزون جوائز الصقر الذهبي والفضي والبرونزي.

أما من سوريا، التي يخصص لها المهرجان في دورته الجديدة برنامجا خاصّا، فسيجري تكريم الفنّان الكبير جمال سليمان عن مجمل مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء للدراما العربية.

ولن يقتصر تكريم نجوم الفن العرب على مصر وسوريا، بل سيشمل أيضا من البلدان المغاربية الفنّان التونسي الكبير لمين النهدي، الذي يحلو للبعض تسميته “عادل إمام تونس”.

وتشتمل مسيرة هذا الفنان الكوميدي الاستثنائي على العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، وهو إلى ذلك أحد أبطال فيلم "الروندة 13" المشترك في مسابقة الأفلام الروائية، وهو من إخراج ابنه محمد علي النهدي.

وضمن مسابقة الأفلام الروائية أيضا، سيشارك في فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي في روتردام، المخرج والنجم التونسي ظافر العابدين بفيلمه الجديد “صوفيا”. 

وظافر أيضا أحد أبرز نجوم التمثيل في السينما والتلفزيون، وقد تجاوزت نجوميته حدود وطنه تونس إلى المنطقة العربية والعالم. 
 

إدارة مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام روتردام مدينة روتردام سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

فيروس إيبولا

بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل

المسقعة

أكلات شعبية مصرية.. طريقة عمل المسقعة بمذاق جديد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | نصائح لضمان حفظ لحمة العيد .. علامات صامتة تكشف سرطان المبيض مبكرًا

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد