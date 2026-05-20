نجوم السينما العربية يضيئون سماء الدورة 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي

أعلنت إدارة مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية عن أسماء أهم نجوم السينما العربية ممن سيشاركون في فعاليات دورته السادسة والعشرين، التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو القادم.

وسيكون في مقدّمة هؤلاء النجوم الذين سيتمّ تكريمهم الفنّانة المصرية لبلبة ذات التاريخ الطويل في العمل السينمائي، حيث شاركت على مدار عقود في بطولة أكثر من مائة فيلم، ونالت طيلة مسيرتها الفنية العديد من الجوائز والتكريمات.

وتضم قائمة المكرّمين من مصر خلال الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي، المخرج الكبير خالد يوسف، الذي تتلمذ على يد رائد السينما المصرية المخرج يوسف شاهين، واشتهر بأعماله السينمائية المتميزة التي تطرّقت غالبا لمواضيع سياسية واجتماعية حرجة.

وقد أسندت للمخرج خالد يوسف رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية، وهي أهم مسابقات المهرجان، حيث سينال الفائزون جوائز الصقر الذهبي والفضي والبرونزي.

أما من سوريا، التي يخصص لها المهرجان في دورته الجديدة برنامجا خاصّا، فسيجري تكريم الفنّان الكبير جمال سليمان عن مجمل مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء للدراما العربية.

ولن يقتصر تكريم نجوم الفن العرب على مصر وسوريا، بل سيشمل أيضا من البلدان المغاربية الفنّان التونسي الكبير لمين النهدي، الذي يحلو للبعض تسميته “عادل إمام تونس”.

وتشتمل مسيرة هذا الفنان الكوميدي الاستثنائي على العديد من الأعمال في السينما والمسرح والتلفزيون، وهو إلى ذلك أحد أبطال فيلم "الروندة 13" المشترك في مسابقة الأفلام الروائية، وهو من إخراج ابنه محمد علي النهدي.

وضمن مسابقة الأفلام الروائية أيضا، سيشارك في فعاليات الدورة 26 لمهرجان الفيلم العربي في روتردام، المخرج والنجم التونسي ظافر العابدين بفيلمه الجديد “صوفيا”.

وظافر أيضا أحد أبرز نجوم التمثيل في السينما والتلفزيون، وقد تجاوزت نجوميته حدود وطنه تونس إلى المنطقة العربية والعالم.

