وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وذلك خلال زيارته إلى المملكة المتحدة.

وأشاد الوزير عبد العاطي ، بالمكانة المتميزة التي يحظى بها نيافة الأنبا أنجيلوس داخل المجتمع البريطاني، والدور الذي تقوم به الكنيسة القبطية في دعم أبناء الجالية المصرية وتعزيز الروابط بينهم، مؤكداً حرص القيادة السياسية على ترسيخ الوحدة الوطنية والاهتمام بكافة أبناء الجالية المصرية بالخارج، مشيراً إلى أهمية تعزيز تواصل المصريين بالخارج مع وطنهم، وتشجيع مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة وكذا في مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده في أغسطس المقبل، إلى جانب الترويج للمبادرات التي أطلقتها الدولة لخدمة المصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المختلفة.

كما استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التحديات التي تشهدها المنطقة، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية.

من جانبه، أشاد نيافة الأنبا أنجيلوس باهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج، مستعرضاً دور الكنيسة القبطية المصرية في بريطانيا ومكانتها داخل المجتمع البريطاني.