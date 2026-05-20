وزيرة الخارجية البريطانية تطلق تحالفا دوليا جديدا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، قيادة تحالف دولي دعت إليه المملكة المتحدة للتصدي لحالة الطوارئ العالمية المتمثلة في العنف ضد النساء والفتيات.

وبحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، يضم التحالف الجديد ثماني دول للعمل معا على منع العنف حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بأمان، بغض النظر عن هويتهن أو مكان وجودهن. وستعمل الدول الأعضاء في التحالف على اتخاذ إجراءات عملية لمنع العنف المنزلي، الذي يؤثر على واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم، بالإضافة إلى التصدي للإيذاء عبر الإنترنت، الذي يتزايد في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء المؤسسين هم: المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والمغرب، وإسبانيا، وجامايكا، والبوسنة والهرسك، وأستراليا.

وأوضح أنه "مع تصاعد حدة الصراعات في العالم، سيسعى التحالف الدولي إلى تعزيز الجهود العالمية لمنع العنف في النزاعات، وغيره من أشكال العنف في الأزمات الإنسانية".

وفي العام المقبل، تعقد المملكة المتحدة قمة هامة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حيث يمكن للدول أن تُعلن عن التزامات إضافية، وأن تُقدم تقارير عن التقدم المُحرز.