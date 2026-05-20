بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه

عاد فيروس إيبولا ليثير القلق عالميًا من جديد، بعد تداول تقارير صحية تتحدث عن ظهور حالات جديدة في بعض المناطق الأفريقية، ما أعاد إلى الأذهان واحدًا من أخطر الفيروسات التي واجهها العالم خلال العقود الماضية، خاصة بسبب سرعة تدهور الحالة الصحية للمصابين وارتفاع معدلات الوفاة في بعض موجات التفشي السابقة.

5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الفيروسية النادرة والخطيرة، إذ يهاجم الجسم بشكل عنيف وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة خلال أيام قليلة، لذلك تتم متابعة أي تطورات مرتبطة به بحذر شديد.

وفيما يلي 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا:

1- قد تصل نسبة الوفاة إلى أرقام مرعبة

من أخطر ما يميز فيروس إيبولا أن بعض سلالاته ارتبطت بمعدلات وفاة مرتفعة للغاية، خاصة في حالات التأخر في العلاج أو ضعف الرعاية الصحية، وهو ما جعله يُعرف عالميًا باسم “الفيروس القاتل”.

2- يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا

الصدمة أن أعراض فيروس إيبولا الأولى قد تبدو عادية جدًا، مثل الحمى والصداع وآلام الجسم والإرهاق، لذلك قد يظن البعض أنه مجرد دور برد أو إنفلونزا، قبل أن تتدهور الحالة بشكل سريع في بعض الحالات.

3- لا ينتقل عبر الهواء

رغم خطورته الكبيرة، فإن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء مثل فيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنه ينتقل من خلال ملامسة دم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو الأدوات الملوثة، وهو ما يجعل الوقاية ممكنة عند الالتزام بالإجراءات الصحية.

4- الخفافيش من أبرز مصادره الطبيعية

تشير الدراسات إلى أن بعض أنواع الخفافيش تُعتبر من أهم الحوامل الطبيعية للفيروس، ويمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الحيوانات أو البشر في ظروف معينة، خاصة داخل المناطق الاستوائية بأفريقيا.

5- العالم أصبح أكثر استعدادًا لمواجهته

بعد موجات التفشي السابقة، تمكن العلماء من تطوير لقاحات وعلاجات ساعدت على تقليل خطورة المرض، كما أصبحت الأنظمة الصحية الدولية أكثر سرعة في اكتشاف الإصابات واحتواء أي بؤر جديدة للفيروس.

ويؤكد خبراء الصحة أن القلق من فيروس إيبولا لا يعني الذعر، خاصة أن العالم يمتلك حاليًا خبرات طبية وإجراءات وقائية أفضل مما كان عليه في الماضي، لكن تبقى الوقاية والوعي الصحي العامل الأهم في منع انتشار أي عدوى جديدة.

ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

عاد فيروس إيبولا ليتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن ظهور حالات جديدة من الفيروس القاتل في بعض المناطق الإفريقية، ما أثار حالة واسعة من القلق والخوف بين المواطنين، خاصة مع تذكر العالم للآثار الخطيرة التي تسبب بها الفيروس خلال السنوات الماضية.

ويُعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات النزفية التي عرفها الطب الحديث، بسبب سرعة انتشاره في بعض البيئات وقدرته على التسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى النزيف الحاد والوفاة في عدد من الحالات، إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

ما هو فيروس إيبولا؟

فيروس إيبولا هو مرض فيروسي خطير ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ثم ينتشر بين البشر عن طريق ملامسة دم أو سوائل جسم الشخص المصاب، أو التعامل مع أدوات ملوثة بالفيروس. ووفقًا لـ فإن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء مثل الإنفلونزا، لكنه يحتاج إلى احتكاك مباشر لنقل العدوى، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أعراض فيروس إيبولا

تبدأ أعراض فيروس إيبولا عادة بشكل مفاجئ، وقد تتشابه في البداية مع أعراض الإنفلونزا أو الحمى العادية، وهو ما يجعل اكتشافه المبكر أمرًا صعبًا أحيانًا. وتشمل الأعراض:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة

صداع قوي ومستمر

آلام في العضلات والمفاصل

إرهاق شديد وضعف عام

التهاب الحلق

قيء وإسهال

طفح جلدي

نزيف من الأنف أو اللثة في الحالات المتقدمة

ويؤكد الأطباء أن سرعة التشخيص والعزل الطبي تمثل العامل الأهم في إنقاذ المصابين ومنع انتشار العدوى.

لماذا يثير فيروس إيبولا الرعب عالميًا؟

يرتبط اسم فيروس إيبولا دائمًا بالخوف، بسبب ارتفاع نسب الوفاة في بعض موجات التفشي السابقة، خاصة في عدة دول إفريقية. كما أن الفيروس ينتشر بسرعة داخل المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية أو التأخر في اكتشاف الإصابات.

وخلال السنوات الماضية، نجحت فرق الصحة الدولية في تطوير لقاحات وعلاجات ساعدت على تقليل معدلات الوفاة، لكن ظهور أي حالات جديدة ما زال يثير القلق العالمي خوفًا من تحوله إلى أزمة صحية واسعة.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن علاج فيروس إيبولا يعتمد بشكل كبير على دعم المناعة وتناول السوائل والمشروبات، موضحًا أن أعراض الفيروس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء، والإسهال الشديد، وقد يعقب ذلك جفاف وهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فيروس إيبولا يعرف بارتفاع نسب الوفيات وسرعة انتشاره بين البشر.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس، من خلال العزل والحجر الصحي، إلى جانب المتابعة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للقادمين من تلك الدول.

وأشار إلى أن الفيروس لم يصل إلى مصر، مؤكدًا أن مضاعفات العدوى الفيروسية تكون أكثر خطورة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأن قوة مناعة الشخص تلعب دورًا مهمًا في الحد من مضاعفات المرض.