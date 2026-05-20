مع ارتفاع درجات الحرارة.. مشروبات تحافظ على ترطيب الجسم

مع ارتفاع درجة الحرارة، يبذل الجسم جهداً مضاعفاً للحفاظ على درجة حرارته الداخلية الطبيعية، يزداد التعرق، مما يؤثر على تدفق الدم، وينخفض مستوى الترطيب بسرعة، مما يُشكل ضغطاً كبيراً على العديد من الأعضاء، قد يؤدي التعرض المطول للحرارة الشديدة إلى إرهاق آليات التبريد الطبيعية هذه، مما يُسبب مخاطر صحية جسيمة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

ما هي أفضل المشروبات الصيفية للحفاظ على ترطيب الجسم ونشاطه؟

- ماء جوز الهند

يُعدّ ماء جوز الهند من أكثر المشروبات الطبيعية ترطيبًا، فهو غني بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية تُفقد مع العرق، يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويدعم صحة القلب، ويمنع تشنجات العضلات في الطقس الحار، كما أن خصائصه المُبرّدة تجعله فعالًا للغاية في الوقاية

- البطيخ

يُعدّ هذا العصير غنيًا بالماء (أكثر من 90%)، بالإضافة إلى فيتامينات أ و ج ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، تُساعد هذه العناصر الغذائية على ترطيب الجسم، ودعم صحة البشرة، والحدّ من الإرهاق في الأجواء الحارة، كما يعمل كمبرد طبيعي ويُساعد على تعويض السوائل المفقودة بسرعة

- ماء الليمون مع الأطعمة الغنية بالحديد

يُعدّ الليمون مزيجًا غذائيًا ذكيًا وليس مجرد مشروب، فهو غني بفيتامين سي، الذي يُحسّن امتصاص الحديد من الأطعمة مثل الخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة.

في فصل الصيف، لا يدعم هذا المزيج ترطيب الجسم فحسب، بل يساعد أيضاً على الوقاية من التعب والضعف المرتبطين بانخفاض مستويات الحديد، مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الليمون إلى زيادة الحموضة لدى بعض الأشخاص