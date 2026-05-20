قبل العيد .. 3 طرق طبيعية لتفتيح البشرة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص العديد من الفتيات على الاهتمام ببشرتها وتفتيح البشرة ايضا، ولكن يمكنكِ تحسين لون بشرتكِ باستخدام مكونات طبيعية، بدلاً من تجربة المواد الكيميائية .

طرق طبيعية لتفتيح البشره

1. الليمون

الليمون، كغيره من الحمضيات، يُعدّ من عوامل التفتيح الطبيعية، فهو غني بفيتامين سي الذي يُحفّز إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر تماسكًا، يُقشّر عصير الليمون خلايا الجلد الميتة ويُقلّل من إنتاج الميلانين، كما أنه يتمتّع بخصائص مضادة للبكتيريا تُحارب حب الشباب، قد يكون عصير الليمون النقي قويًا جدًا على بعض الأشخاص، لذا يُنصح بمزجه مع الزبادي والعسل لعمل قناع، يُوضع هذا القناع مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا ليلًا للتخلص من آثار التسمير.

2. العسل

يُعدّ العسل مكونًا رائعًا، فهو عامل تبييض طبيعي، ومرطب، ومضاد للبكتيريا، كما أنه يساعد على توحيد لون البشرة ويمنع ظهور حب الشباب، يمكنكِ وضع العسل الخام مباشرةً على الوجه أو مزجه مع أقنعة الوجه للحصول على بشرة صافية ونضرة

3. الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك، وهو من ألطف أحماض ألفا هيدروكسي، ما يجعله مناسبًا حتى للبشرة الحساسة، يعمل الزبادي على تقشير البشرة بلطف، كما أنه يقلل من إنتاج الميلانين، ويساعد الاستخدام المنتظم للزبادي على تقليل ظهور الشوائب وتحسين لون البشرة، يمكن استخدامه مباشرةً أو مزجه مع قناع للحصول على بشرة ناعمة ونضرة