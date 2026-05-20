روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين

أعلنت وكالة نوفوستي الروسية أن موسكو وبكين وقعتا اتفاقية بشأن بناء خطوط سك حديدية مشتركة.

كما وقع زعيما الصين وروسيا بوتين وشي جين بينغ بيانا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.

وأصدر بوتين وشي جين بينغ أصدرا إعلانا مشتركا بشأن تطوير عالم متعدد الأقطاب.

ووقع وفدا روسيا والصين 20 وثيقة مشتركة تم اعتمادها خلال الزيارة بحضور بوتين وشي جين بينغ.

وعقب المحادثات مع بوتين أعلن شي جين بينغ عن المستوى الرفيع وطبيعة العلاقات الروسية الصينية.

ووصف شي جين بينغ المحادثات مع بوتين بأنها ودية ومثمرة.

وقال شي جين بينغ: سيتم نشر الإعلان المشترك بشأن تشكيل العالم متعدد الأقطاب الموقع بين موسكو وبكين. وأن العلاقات الصينية الروسية تشهد آفاقا جديدة.

وأضاف : العلاقات بين روسيا والصين نموذج للعلاقات بين قوتين عظميين. روسيا والصين تقدمان مساهمات كبيرة في حماية العدالة الدولية.

وتابع : ينبغي أن تكون الصين وروسيا دعامة استراتيجية لبعضهما البعض. ويجب تعزيز الثقة السياسية بين بكين وموسكو.

كما دعا شي جين بينغ إلى فتح آفاق جديدة في تطوير العلاقات بين الصين وروسيا ، مضيفا " وعلى الرغم من الظروف الخارجية الصعبة فقد زاد حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا بنسبة 20% منذ بداية العام حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا 200 مليار دولار للعام الثالث على التوالي .

وإختتم شي جين بينغ قائلا : لطالما التزمت الصين وروسيا بمبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف أطراف ثالثة. فشعبا الصين وروسيا يتقاربان أكثر فأكثر ويفهمان بعضهما البعض بشكل أفضل.