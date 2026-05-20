بقيمة 30 مليار دولار.. الصين وأمريكا يبحثان خفض الرسوم الجمركية بين البلدين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين والولايات المتحدة سيبحثان خفضا متبادلا للرسوم الجمركية على منتجات تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 30 مليار دولار لكل طرف.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% إذا لم يبنو مصانع في أمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له : ننتصر في مواجهتنا الحالية ضد إيران ولو كان هذا نزالا لتم إيقافه فورا لعدم التكافؤ ، ولا يمكننا السماح للإيرانيين بالحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف.

وأضاف : هناك كميات كبيرة من النفط موجودة الآن في مضيق هرمز وعندما يتم الإفراج عنها ستنخفض أسعار البنزين إلى مستوى لا مثيل له.

وتابع : 159 سفينة حربية إيرانية تستقر الآن في قاع المياه بعد أن دمرنا البحرية الإيرانية ولن نغادر إيران مبكرا كي لا نضطر بعد ثلاث سنوات للعودة لمعالجة المشكلة.

وزاد : سنعمل على إنهاء أي سلاح يمكن أن يدمر العالم مثل السلاح النووي، لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي.