إلهام أبو الفتح
رياضة

مُحام بالنقض: لاعبو بيراميدز الناشئون يعيشون كابوسًا.. والشكوى الرسمية أنهت مشوار أحدهم

محمد سمير

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن بعض لاعبي قطاع الناشئين في بيراميدز يواجهون أزمات كبيرة تتعلق بالمستحقات والرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها اللاعبون داخل القطاع.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة CBC: “هناك جواب تم إرساله من بيراميدز لاتحاد الكرة ، وبعده تم استبعاد هؤلاء اللاعبين من المنتخب، ونحن بالفعل نعيش في كابوس حقيقي”.

وأضاف: “هذا الجيل يضم نحو 10 لاعبين، وهم من حققوا بطولة الجمهورية لصالح بيراميدز، لكنهم تعرضوا لظروف صعبة للغاية بعد ذلك”.

وتابع: “هناك لاعب يُدعى محمد علي، يقيم في مدينة 6  أكتوبر ووالده يعمل باليومية، وكان يذهب يوميًا إلى ملعب بيراميدز. اللاعبون بدأوا يتحدثون عن مستحقاتهم بعد الفوز بالبطولة”.

وأوضح: “اللاعب كان يحصل على ألف جنيه فقط كل 3 أو 4 أشهر، وبعدها بدأوا يطالبون بحقوقهم المالية”.

وأشار رشوان إلى تعرض اللاعب لإصابة قوية، قائلًا: “محمد علي تعرض لإصابة خلال إحدى المباريات، وطلب العلاج، لكن المسؤولين اعتقدوا أنه يتمارض، وتم التعامل معه بعنف، والولد كان يتحامل على نفسه رغم الإصابة”.

واستكمل: “في أحد الأيام دخل اللاعب في نوبة بكاء أثناء التدريب، وبالصدفة شاهده أحد الأطباء، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه أكد أنه يعاني من جزع في الرباط، وطلب علاجه فورًا على نفقة الفريق الأول”.

وأضاف: “تم إبلاغ اللاعب بضرورة الحضور يوميًا إلى النادي للعلاج دون توفير أي نفقات أو دعم”.

واختتم رشوان تصريحاته قائلًا: “اللاعب ارتكب ما اعتبروه خطأ عمره، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ومنذ ذلك الوقت تم استبعاده من ممارسة كرة القدم، رغم أنه ما زال مقيدًا في نادي بيراميدز، والقضية ما زالت مستمرة منذ أغسطس 2024، واللاعب لا يتقاضى أي راتب”.

