وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٩ مايو مع "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى لندن، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن في مستهل اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة انعقاد الآليات المختلفة لاتفاق المشاركة المصرية البريطانية المبرم في ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك لمناقشة مختلف ملفات التعاون بمشاركة المسئولين من الجانبين.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة، والتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، لاسيما وأن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول صاحبة الاستثمارات التراكمية في مصر في العديد من المجالات، وذلك بجانب تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والدفاعية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك التطورات الإقليمية وفى مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعي إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي والمفاوضات كسبيل وحيد للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومشدداً على ضرورة دعم المسار التفاوضى الأمريكي – الإيراني لوقف التصعيد وبما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، منوهاً بضرورة ضمان حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة. كما جدد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لضمان استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وثمن في هذا الصدد المواقف البريطانية تجاه القضية الفلسطينية والتي توجت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتبادل الوزيران التقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية ومن ضمنها الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان والقرن الإفريقى وملف الأمن المائي، حيث أطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية على ثوابت الموقف المصرى من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، ثمنت وزيرة خارجية المملكة المتحدة الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة المتحدة، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.