بوتين: التعاون الروسي الصيني يقوم على نظام متعدد الأقطاب والتبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن التعاون الصين وروسيا في مسائل السياسة الخارجية مبني على إقامة نظام متعدد الأقطاب.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع أكثر من 30 مرة على مدار ربع قرن، وروسيا تحتفظ بدورها كمورد موثوق لموارد الطاقة في ظل الأزمة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين نما بأكثر من 30 ضعفًا خلال ربع القرن الماضي.

ووصل الرئيس الروسي إلى بكين، في زيارة رسمية بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الروسي خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج "إن تفاعلنا وتعاوننا الاقتصادي يشهدان زخماً جيداً وعالياً. فقد نما حجم التبادل التجاري أكثر من 30 ضعفاً خلال ربع القرن الماضي. ولعدة سنوات متتالية، تجاوز بثقة حاجز 200 مليار دولار".

وبدأت المحادثات بين بوتين وشي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وأكد بوتين أن روسيا والصين ستواصلان العمل بنظام الإعفاء من التأشيرة، مضيفا : "كان من بين الحوافز الإضافية لتوسيع نطاق العلاقات الإنسانية، إدخال نظام الإعفاء من التأشيرة المتبادل لمواطني بلدينا، بمبادرة منكم يا صديقي العزيز.



