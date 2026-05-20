مصطفى رماح من مكة المكرمة: لا توجد أي أوبئة أو مشكلات تعوق حجاج بيت الله

قال مصطفى رماح، الكاتب الصحفي بـ«صدى البلد»، إن الجسر الجوي قائم بين مطار القاهرة ومطار جدة لنقل حجاج بيت الله الحرام، موضحا أنه حتى الآن وصل 22 ألف حاج، منهم 19 ألفًا موجودون بمكة المكرمة، و3 آلاف حاج بالمدينة المنورة استعدادًا لتفويجهم إلى مكة.

وأضاف مصطفى رماح، خلال مداخلة هاتفية من مكة المكرمة على قناة «إكسترا لايف»، أن هناك خدمات مقدمة من بعثة حج القرعة، تقدم منذ اللحظة الأولى لوصول الحجاج إلى مطار جدة، وذلك من خلال أتوبيسات جديدة تم تخصيصها لهم.

حجاج بيت الله الحرام



ولفت إلى وجود استعدادات خاصة واهتمام بكبار السن، مع تقديم التسهيلات لهم لأداء المناسك، مشيرًا إلى أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجّه بالاهتمام بكبار السن.

وأشار إلى أن غرف العمليات تتابع جميع شكاوى الحجاج، وتعمل على حلها فورًا، كما أن بعثة حج القرعة تتابع أوضاع الإقامة وما يحدث على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك خدمات جديدة تقدم للحجاج خلال العام الحالي، وأن الوضع الصحي آمن، مع وجود تنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية بالسعودية، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع أي حالة تتعرض لأي مشكلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أنه لا توجد أي أوبئة أو مشكلات، ولم يتم رصد أي مشكلة لأي حاج، لأن جميع الأمور تسير بيسر، مع تقديم العديد من الخدمات للحجاج، وأن أي طلب يُقدَّم إلى البعثة يتم تنفيذه فورًا.