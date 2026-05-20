هالاند في المقدمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 37

حسم نادي أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا للمرة الأولى منذ 22 عامًا، بعدما تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث بنتيجة 1-1، مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 من المسابقة.

واستفاد الفريق اللندني من تعثر مانشستر سيتي، ليضمن التتويج باللقب قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، بعدما كان قد حقق الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة نفسها.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما وصل بورنموث إلى النقطة 56 في المركز السادس، ليستمر في المنافسة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشهدت المباراة تسجيل النرويجي إيرلينج هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي، ليواصل تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، متقدمًا على إيجور تياجو مهاجم برينتفورد صاحب الـ22 هدفًا.

ويأتي أنطوان سيمينيو في المركز الثالث برصيد 16 هدفًا، ثم جواو بيدرو مهاجم تشيلسي بـ15 هدفًا، بينما يتقاسم دومينيك كالفيرت ليوين ومورجان جيبس وايت المركز الخامس برصيد 14 هدفًا لكل لاعب.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 27 هدفًا

2- إيجور تياجو – برينتفورد – 22 هدفًا

3- أنطوان سيمينيو – بورنموث – 16 هدفًا

4- جواو بيدرو – تشيلسي – 15 هدفًا

5- دومينيك كالفيرت ليوين – ليدز يونايتد – 14 هدفًا

6- مورجان جيبس وايت – نوتينجهام فورست – 14 هدفًا.

