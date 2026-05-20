وزير الرياضة يبحث مع البرلمان تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب لدعم ريادة الأعمال

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لبحث جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب بالمحافظات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية متنوعة، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، مع الإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات، والتي تستهدف دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص حقيقية للتشغيل والإنتاج.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، أن الوزارة تُجري حاليًا مراجعة شاملة لجميع المبادرات والبرامج التدريبية، للوقوف على مدى استفادة الشباب منها وقياس تأثيرها الفعلي على فرص التشغيل وريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى العمل على إعداد خريطة اقتصادية للمبادرات والتدريبات على مستوى المحافظات، بما يضمن ربط البرامج التدريبية باحتياجات كل محافظة وطبيعة سوق العمل بها، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للشباب.

كما أوضح أن الوزارة تستهدف تدريب مدربين من داخل المحافظات لتأهيل الشباب محليًا، مع ضرورة إعلان نتائج التدريبات، ومتابعة الشباب بعد انتهاء البرامج التدريبية، وربطهم بسوق العمل بصورة مباشرة.

وتناول الاجتماع أيضًا تقييم تجربة حاضنات الأعمال، وبحث آليات دعم الشركات الناشئة، خاصة في المجالات الرياضية والتكنولوجية، بما يدعم مناخ الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.