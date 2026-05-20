قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
وسط حراسة مشددة.. رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست يقتحم المسجد الأقصى
محمود محي الدين: كنت أتمنى أن الإنفاق على التعليم والصحة يساوي ما ننفقه من الموازنة لخدمة الديون
اليونيسف: التعليم في مصر خطوة نحو مستقبل أقوى
محمود محيي الدين: الاستثمار في التعليم الطريق الحقيقي لبناء الإنسان وتحقيق التنمية
رئيس الوزراء يشاهد فيديو قصيرا عن القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف
إشادة أممية واسعة بإنجازات مصر في إصلاح التعليم|اليونيسف: الإصلاحات تحولت لتغيير حقيقي
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور
انخفاض نسبة الطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية
وزير التخطيط: تعزيز الآليات التمويلية للتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة
الحرس الثوري: إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقدمة مؤتمر التعليم: ما نناقشه اليوم ليس احتفالًا بل استشراف لمستقبل مصر ضمن رؤية 2030

مقدمة مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم
مقدمة مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم
البهى عمرو

أكدت مقدمة مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسيف، أننا نتحدث عن  استشراف مستقبل مصر في التعليم، وأن المجتمع في هذه اللحظة تجمع قادة التعليم الدوليين والمصريين، وممارسي التعليم و اليونيسيف.

وأضافت مقدمة الحفل، أن المشاركة ليست مشاركة احتفالية، لكن لأن التعليم يأتي على أولوية 2030، وأولوية الطموح الاقتصادي، وأنها تقدم الشكر لـ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم من إنجازات بوزارة التعليم.

التعليم

ولفتت إلى أن التقدم الذي نناقشه اليوم تعتبر شهادة على القيادة المميزين، وأنها تقدم الشكر لكل منظمة عملت على تطوير التعليم، وأن مصر منذ عامين بدأت أول خطة طموحة في مجال التعليم.

التعليم

وأشارت إلى أن التحليل الذي حدث عن التعليم في مصر وجد أن هناك مشكلات بخصوص عدم حضور الطلاب، وأن مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، عملت على إصلاح الأمور الخاصة بالتعليم.

التعليم

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعدد من وزراء الحكومة اليوم ،  مؤتمر كبير يتم عقده بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف ، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي تنفذها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مدار عام ونصف داخل المدارس المصرية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فرق العمل الميدانية تابعت اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة لقياس مستوى القرائية واللغة العربية ، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تعكس تحسنًا قويًا وملحوظًا في مستوى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة لإستعادة ريادة التعليم المصري وعودة مصر إلى المكانة التعليمية التي تستحقها بين دول العالم.

التعليم اليونيسيف الحكومة وزراء الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران تعلن إسقاط مقاتلة أمريكية F-35 وتكشف خسائر ضخمة

ترشيحاتنا

"قنصوة" يستقبل وزيرة التعليم والرياضة اليونانية لبحث سبل التعاون المشترك

"قنصوة" يستقبل وزيرة التعليم والرياضة اليونانية لبحث سبل التعاون المشترك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: تنسيق مستمر مع لجنة استرداد أراضى الدولة لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين

"الري" تنفذ أعمال حماية وتكريك بمصب جمصة بإجمالي 120 ألف متر مكعب

"الري": تنفذ أعمال حماية وتكريك بمصب جمصة بإجمالي 120 ألف متر مكعب

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد