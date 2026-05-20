مقدمة مؤتمر التعليم: ما نناقشه اليوم ليس احتفالًا بل استشراف لمستقبل مصر ضمن رؤية 2030

أكدت مقدمة مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسيف، أننا نتحدث عن استشراف مستقبل مصر في التعليم، وأن المجتمع في هذه اللحظة تجمع قادة التعليم الدوليين والمصريين، وممارسي التعليم و اليونيسيف.

وأضافت مقدمة الحفل، أن المشاركة ليست مشاركة احتفالية، لكن لأن التعليم يأتي على أولوية 2030، وأولوية الطموح الاقتصادي، وأنها تقدم الشكر لـ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم من إنجازات بوزارة التعليم.

التعليم

ولفتت إلى أن التقدم الذي نناقشه اليوم تعتبر شهادة على القيادة المميزين، وأنها تقدم الشكر لكل منظمة عملت على تطوير التعليم، وأن مصر منذ عامين بدأت أول خطة طموحة في مجال التعليم.

التعليم

وأشارت إلى أن التحليل الذي حدث عن التعليم في مصر وجد أن هناك مشكلات بخصوص عدم حضور الطلاب، وأن مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، عملت على إصلاح الأمور الخاصة بالتعليم.

التعليم

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعدد من وزراء الحكومة اليوم ، مؤتمر كبير يتم عقده بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ومنظمة اليونيسف ، لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم التي تنفذها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مدار عام ونصف داخل المدارس المصرية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فرق العمل الميدانية تابعت اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب في 27 محافظة لقياس مستوى القرائية واللغة العربية ، مشيراً إلى أن النتائج الأولية تعكس تحسنًا قويًا وملحوظًا في مستوى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة لإستعادة ريادة التعليم المصري وعودة مصر إلى المكانة التعليمية التي تستحقها بين دول العالم.