اليونيسيف: زيادة حضور التلاميذ في المدارس من 15% إلى 87% "إنجاز كبير"

قال رئيس قسم التعليم بمنظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، شيراز شاكيرا، إن هناك ثقة متزايدة بأن نظام التعليم في مصر يشهد مسارا إيجابيا للغاية، مؤكدا أن هذه لحظة فريدة تحظى فيها الإصلاحات التعليمية بدعم واهتمام من مديري المدارس والمعلمين.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن نسبة حضور التلاميذ في المدارس ارتفعت من 15% إلى 87%، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا.

وأوضح أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على إتقان التلاميذ لأساسيات التعلم، بما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للمستقبل.