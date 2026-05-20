فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري

استقر الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيلته لخوض المباراة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز ضد سموحة اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - أحمد عاطف قطة

الهجوم: فيستون ماييلي

فرص بيراميدز

ولا تزال فرص بيراميدز قائمة في التتويج بلقب الدوري، لكنها ترتبط بتحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وهو سيناريو يمنح الفريق السماوي فرصة خطف اللقب في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، ما يجعله الطرف الأقرب للتتويج هذا الموسم.

أما الأهلي، فيحتاج لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، مع تعادل بيراميدز أمام سموحة وخسارة الزمالك من سيراميكا، حتى يتمكن من التتويج باللقب في سيناريو معقد خلال الجولة الأخيرة.