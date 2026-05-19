مواعد مباراة بيراميدز وسموحة في ختام الدوري

إسلام مقلد

يقود المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش فريق بيراميدز في مواجهة قوية أمام سموحة، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، في توقيت حاسم قد يحدد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

نتائج الجولة الماضية

وكان بيراميدز قد تعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، بينما تلقى سموحة خسارة أمام الزمالك بهدف دون رد.

ترتيب القمة قبل الجولة الأخيرة

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرًا جدول ترتيب دوري نايل برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا بـ50 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

سيناريو تتويج بيراميدز

ولا تزال فرص بيراميدز قائمة في التتويج بلقب الدوري، لكنها ترتبط بتحقيق الفوز على سموحة، مع خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، وهو سيناريو يمنح الفريق السماوي فرصة خطف اللقب في الجولة الأخيرة.

الزمالك الأقرب للحسم

في المقابل، يحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، ما يجعله الطرف الأقرب للتتويج هذا الموسم.

مهمة معقدة للأهلي

أما الأهلي، فيحتاج لتحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، مع تعادل بيراميدز أمام سموحة وخسارة الزمالك من سيراميكا، حتى يتمكن من التتويج باللقب في سيناريو معقد خلال الجولة الأخيرة.

